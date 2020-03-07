В Бразилии из-за сильных дождей число жертв увеличилось до 31

В Бразилии в результате проливных дождей и вызванных ими оползней погиб по меньшей мере 31 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Погибших обнаружили в бразильском штате Сан-Паулу. Еще 49 человек числятся пропавшими без вести.

Кроме того, вследствие непогоды вынужденно покинуть свои дома пришлось 500 людям. Все они сейчас во временных убежищах, пока спасатели продолжают поиски пострадавших. Для пострадавших отправили 21 тонну гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 17 человек погибли на юго-востоке Бразилии из-за сильных дождей. 12 человек умерли в Сан-Паулу рано во вторник, и по крайней мере пять человек скончались в воскресенье и понедельник в Рио-де-Жанейро. Штат Сан-Паулу заявил, что еще 46 человек пропали без вести.

В Бразилии в 2020 году начались очень сильные дожди, особенно на юго-востоке страны. В выходные дни власти Рио-де-Жанейро заявили, что в регионе выпало столько дождей, сколько ожидалось в течение более половины марта месяца.

РБК-Украина писало, что в результате затопления в провинции Такна на юге Перу, где прошли ливневые дожди, погибли по меньшей мере четыре человека. Кроме того, были ранены еще более 20 человек. Большинство из них - пациенты клиник, частично разрушенных потоками воды.