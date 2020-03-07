У Бразилії через сильні дощі кількість жертв збільшилась до 31

У Бразилії в результаті проливних дощів та викликаних ними зсувів ґрунту загинула щонайменше 31 людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Загиблих виявили у бразильському штаті Сан-Паулу. Ще 49 осіб вважаються зниклими безвісти.

Крім того, унаслідок негоди вимушено залишити свої домівки довелося 500 людям. Всі вони зараз у тимчасових притулках, поки рятувальники продовжують пошуки постраждалих. Для постраждалих відправили 21 тону гуманітарної допомоги.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 17 людей загибли на південному сході Бразилії через сильні дощі. 12 осіб померли в Сан-Паулу рано у вівторок, та принаймні п'ять осіб померли в неділю і понеділок в Ріо-де-Жанейро. Штат Сан-Паулу заявив, що ще 46 осіб пропали без вісті.

В Бразилії в 2020 році почалися дуже сильні дощі, особливо на південно-сході країни. У вихідні дні влада Ріо-де-Жанейро заявили, що в регіоні випало стільки дощів, скільки очікувалося протягом більше половини місяця березня.

РБК-Україна писало, що в результаті затоплення в провінції Tacna на півдні Перу, де пройшли зливові дощі, загинули щонайменше чотири людини. Крім того, були травмовані ще понад 20 осіб. Більшість з них - пацієнти клінік, частково зруйнованих потоками води.