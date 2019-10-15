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В Бразилии произошел обвал жилого дома, есть жертвы

Новости » Происшествия    15.10.2019 - 18:23
В Бразилии произошел обвал жилого дома, есть жертвы
Фото: место происшествия (twitter.com/IrapuanPonte)

Под завалами могут находиться от 10 до 15 человек

На северо-востоке Бразилии в городе Форталезе обрушился жилой дом, в результате чего один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo.

Как сообщается, всего под завалами могут находиться от 10 до 15 человек.

Здание расположено в фешенебельном районе города, информации о том, что оно было возведено незаконно, нет/

Несколько человек, находившихся рядом со зданием в момент инцидента были вынуждены обратиться за помощью к медикам. На место прибыли бригады спасателей.

Проводится эвакуация жителей соседних домов. В районе нарушено электро- и газоснабжение.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки из-за обрушения здания пострадали десятки людей. В результате инцидента пострадали 22 человека.

Также, в Мали в городе Бамако в результате обрушения трехэтажного жилого дома погибли 15 человек, 41 человека извлекли из-под завалов живыми.

Кроме того, в столице Кении Найроби произошел обвал в местной школе, в результате чего погибли семь детей, и около 57 получили ранения.57 студентов были доставлены в больницу для лечения.

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