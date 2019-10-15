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У Бразилії стався обвал житлового будинку, є жертви

Новини » Надзвичайні події    15.10.2019 - 18:23
У Бразилії стався обвал житлового будинку, є жертви
Фото: місце події (twitter.com/IrapuanPonte)

Під завалами можуть перебувати від 10 до 15 осіб

На північному сході Бразилії, в місті Форталезі обрушився житловий будинок, в результаті чого один чоловік загинув, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo.

Як повідомляється, під завалами можуть знаходитися від 10 до 15 осіб.

Будинок розташований у фешенебельному районі міста, інформації про те, що воно було зведено незаконно, немає/

Кілька чоловік, що знаходилися поруч з будівлею в момент інциденту були змушені звернутися за допомогою до медиків. На місце прибули бригади рятувальників.

Проводиться евакуація жителів сусідніх будинків. У районі порушено електро - та газопостачання.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки із-за обвалення будівлі постраждали десятки людей. В результаті інциденту постраждали 22 людини.

Також, в Малі в місті Бамако в результаті обвалення триповерхового житлового будинку загинули 15 осіб, 41 людину витягли з-під завалів живими.

Крім того, в столиці Кенії Найробі стався обвал у місцевій школі, в результаті чого загинули семеро дітей, і близько 57 отримали поранення.57 студентів були доставлені в лікарню для лікування.

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