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В Бразилии полиция разогнала протесты слезоточивым газом: в толпе были дети и старики

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Бразилия, Среда 23 июня 2021 07:22
В Бразилии полиция разогнала протесты слезоточивым газом: в толпе были дети и старики Фото: в Бразилии полиция разогнала протесты слезоточивым газом (twitter.com/Gta8BmWCvHRlEnu)
Автор: Наталья Скороход

В Бразилии полиция разогнала акцию протеста слезоточивым газом. В толпе протестующих против нового закона о земле были дети и пожилые люди.

Об этом сообщает Reuters.

ОМОН применил слезоточивый газ и резиновые пули для разгона группы коренных жителей, протестовавших во вторник у здания Конгресса в Бразилии. Люди выступили против закона, который ограничивает их права на землю.

В толпе протестующих были дети и пожилые люди. Они бежали в укрытие в результате разгона, многие, кашляя, пробирались сквозь облака газа.

При этом председатель комитета Биа Кичис и сторонник президента Жаира Болсонару, заявил в Твиттере, что протестующие "атаковали камеру" и ранили трех полицейских стрелами. Также провласное издание сообщает, что одному полицейскому потребовалась медицинская помощь.

Закон, который поддержали в Конгрессе, направлен на ограничение прав коренных народов на землю, которая оставалась незанятой в 1988 году. Он также направлен на открытие охраняемых земель коренных народов для коммерческого сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.

"Этот законопроект представляет собой историческую неудачу и набрал силу при Болсонару, который поощряет уничтожение прав первых народов Бразилии", - сказал Алмир Суруи, вождь племени и глава Parlaindio.

Напомним, ранее в Бразилии тысячи людей вышли на улицы. Они обвинили президента в смертях от коронавируса и потребовали вакцин.

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