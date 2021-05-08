Жертвами полицейской операции в Бразилии стали почти 30 человек
Фото: в Рио-де-Жанейро произошла масштабная перестрелка (GettyImages)
Число жертв операции, которую полиция провела против подозреваемых в наркотрафике в Рио-де-Жанейро возросло до 28. По данным правоохранителей, скончались еще трое подозреваемых.
Ранее стало известно о 25 погибших. Главный констебль в столице Бразилии Родриго Оливейра сообщал, что из 25 погибших 24 человека были преступниками, еще один являлся сотрудником полиции.
По его словам, целью операции было предотвращение торговли людьми, в том числе несовершеннолетними. При этом Оливейра подчеркнул, что в работе правоохранительных органов не было ошибок или перегибов.
Напомним, около 200 палестинцев были ранены в ходе столкновений с полицией в Восточном Иерусалиме. В основном стычки происходили рядом с мечетью Аль-Акса.