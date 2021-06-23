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У Бразилії поліція розігнала протести сльозогінним газом: у натовпі були діти й люди похилого віку

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Бразилія, Середа 23 червня 2021 07:22
У Бразилії поліція розігнала протести сльозогінним газом: у натовпі були діти й люди похилого віку Фото: у Бразилії поліція розігнала протести сльозогінним газом (twitter.com/Gta8BmWCvHRlEnu)
Автор: Наталья Скороход

У Бразилії поліція розігнала акцію протесту сльозогінним газом. У натовпі протестуючих проти нового закону про землю були діти і люди похилого віку.

Про це повідомляє Reuters.

ОМОН застосував сльозогінний газ і гумові кулі для розгону групи корінних жителів, які протестували у вівторок біля будівлі конгресу в Бразилії. Люди виступили проти закону, який обмежує їхні права на землю.

У натовпі протестувальників були діти і люди похилого віку. Вони бігли в укриття в результаті розгону, багато, кашляючи, пробиралися крізь хмари газу.

При цьому голова комітету Біа Кічіс і прихильник президента Жаіра Болсонару, заявив у Твіттері, що протестувальники "атакували камеру" і поранили трьох поліцейських стрілами. Також провладне видання повідомляє, що одному поліцейському потрібна була медична допомога.

Закон, який підтримали в Конгресі, спрямований на обмеження прав корінних народів на землю, яка залишалася незайнятою в 1988 році. Він також спрямований на відкриття охоронюваних земель корінних народів для комерційного сільського господарства та видобутку корисних копалин.

"Цей законопроект являє собою історичну невдачу і набрав силу при Болсонару, який заохочує знищення прав перших народів Бразилії", - сказав Алмір Суруї, вождь племені і глава Parlaindio.

Нагадаємо, раніше у Бразилії тисячі людей вийшли на вулиці. Вони звинуватили президента в смертях від коронавірусу і вимагали вакцин.

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