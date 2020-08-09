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В Бразилии объявили траур по жертвам COVID-19

Воскресенье 09 августа 2020 07:11
В Бразилии объявили траур по жертвам COVID-19
Фото: похороны жертв коронавируса в Бразилии (twitter.com/CP24)
Автор: Артур Родивилов

Количество жертв коронавируса превысило 100 тысяч

Федеральный верховный суд Бразилии объявил траур по жертвам коронавируса нового типа. Число жертв превысило 100 тысяч.

Об этом говорится в Twitter суда.

Бразилия занимает второе место в мире по числу случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. COVID-19 в Бразилии заболели более 3 млн человек.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 18 млн человек. От коронавируса вылечились более 1,3 млн человек.

На первом месте по количеству зараженных и смертей остаются США, где зафиксировано 4,7 млн случаев инфицирования. В то же время от вируса умерли 158 тысяч человек.

ВОЗ подчеркивает, что пандемия до сих пор носит угрожающий характер и продлится долго. В связи с этим организация призывает увеличить глобальные усилия по борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабмину мобилизироваться, чтобы предотвратить вторую волну COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в Украине последние четыре дня фиксируются антирекорды по количеству новых случаев коронавируса.

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