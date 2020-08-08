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В Украине очередной антирекорд по COVID-19: 1489 случаев

Украина, Суббота 08 августа 2020 09:02
В Украине очередной антирекорд по COVID-19: 1489 случаев
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В стране с начала эпидемии заразились уже почти 80 тысяч человек

В Украине за последние сутки подтвердили 1489 новых случая коронавирусной болезни, что является антирекордом. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, в Украине уже четыре дня подряд фиксируют новые антирекорды. Сегодня на 36 случаев больше, чем во вчерашней статистике.

С начала пандемии в Украине уже подтвердили 79 750 случаев коронавируса. При этом 43 055 человек побороли болезнь.

Умерли от COVID-19 1827 человек, в том числе 27 - за последние 24 часа.

Выздоровели за сутки 600 человек.

Напомним, сегодня Кабинет министров соберется на внеочередное заседание из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения расширит перечень критериев для определения эпидемической ситуации в регионах; также министерство хочет увеличить количество тестирований.

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