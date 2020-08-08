В Украине очередной антирекорд по COVID-19: 1489 случаев

В стране с начала эпидемии заразились уже почти 80 тысяч человек
В Украине за последние сутки подтвердили 1489 новых случая коронавирусной болезни, что является антирекордом. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Львовской областях.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Так, в Украине уже четыре дня подряд фиксируют новые антирекорды. Сегодня на 36 случаев больше, чем во вчерашней статистике.
С начала пандемии в Украине уже подтвердили 79 750 случаев коронавируса. При этом 43 055 человек побороли болезнь.
Умерли от COVID-19 1827 человек, в том числе 27 - за последние 24 часа.
Выздоровели за сутки 600 человек.
Напомним, сегодня Кабинет министров соберется на внеочередное заседание из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине.
Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения расширит перечень критериев для определения эпидемической ситуации в регионах; также министерство хочет увеличить количество тестирований.