У Бразилії оголосили жалобу за жертвами COVID-19

Фото: похорон жертв коронавіусу в Бразилії (twitter.com/CP24)

Кількість жертв коронавіусу перевищила 100 тисяч

Федеральний верховний суд Бразилії оголосив траур за жертвами коронавірусу нового типу. Кількість жертв перевищила 100 тисяч.

Про це йдеться в Twitter суду.

Бразилія займає друге місце у світі за кількістю випадків зараження новою коронавірусною інфекцією. На COVID-19 в Бразилії захворіли понад 3 млн осіб.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищило 18 млн осіб. Від коронавірусу вилікувалися понад 1,3 млн осіб.

На першому місці за кількістю заражених і смертей залишаються США, де зафіксовано 4,7 млн ​​випадків інфікування. Водночас від вірусу померли 158 тисяч осіб.

ВООЗ підкреслює, що пандемія досі має загрозливий характер і триватиме довго. У зв'язку з цим організація закликає збільшити глобальні зусилля по боротьбі з коронавірусом.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабміну мобілізуватися, щоб запобігти другу хвилю COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в Україні останні чотири дні фіксуються антирекорди за кількістю нових випадків коронавіруса.