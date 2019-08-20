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В Бразилии мужчина захватил автобус с пассажирами

Новости » Происшествия    20.08.2019 - 16:03
В Бразилии мужчина захватил автобус с пассажирами
Фото: захват автобуса в Рио (g1.globo.com)

Мужчина удерживает в заложниках 16 пассажиров

В бразильском Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил пассажиров автобуса в заложники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бразильский Globo.

Инцидент произошел около 5:15 по местному времени (11:15 по Киеву). На момент захвата автобуса в нем находилось 22 пассажира. Сейчас в заложниках остается 16 человек, 6 удалось освободить.

О мотиве пока не сообщается. По информации полиции, мужчина называет себя полицейским и вооружен пистолетом и электрошокером. Также у мужчины есть канистра бензина, и он угрожает поджечь автобус.

Сообщается, что по одной из версий мужчина планировал лишь ограбление пассажиров автобуса. На данный момент с захватчиком ведутся переговоры.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в августе в Афганистане, во время празднования Дня независимости, произошел теракт. В результате нескольких взрывов более 50 человек получили ранения.

Также, в Норвегии мужчина устроил стрельбу в мечети. В результате стрельбы никто не погиб, один человек получил ранение. Позже полиция обнаружила в доме нападавшего тело его сводной сестры.

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Новости Украины Бразилияавтобусзахват заложников
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