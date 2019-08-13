Подозреваемый в стрельбе в мечети Норвегии отказался говорить в суде

Фото: Филип Маншаус (screen/reuters.com)

Подозреваемый в попытке устроить теракт в мечети явился на суд с травмами на лице

Подозреваемый в стрельбе в мечети Осло, 21-летний Филип Маншаус, отказался сотрудничать со следствием и выступать в зале суда, где ему предъявили обвинение. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что ему предъявили обвинения в покушении на убийство и убийстве. Стрельбу в мечети следователи рассматривают также как попытку теракта. Кроме того, полиция нашла свидетельства "ультраправых экстремистских взглядов" подозреваемого и его враждебного отношения к иммигрантам.

Адвокат подозреваемого в стрельбе в мечети в Норвегии заявляет, что его подзащитный использует свое право не отвечать на вопросы.

"Он не признает себя виновным в чем бы то ни было", - сообщила сторона защиты подозреваемого.

На суд Маншаус явился с многочисленными синяками и ссадинами лице и шее.

В результате стрельбы в мечети никто не погиб, однако спустя несколько часов полиция обнаружила в доме Маншауса тело его сводной сестры. В момент нападения в мечети Исламского центра "Аль-Нур" находились три человека. Маншаус открыл стрельбу по двум мужчинам, но третий присутствующий, 65-летний ветеран пакистанских ВВС Мохаммад Рафик, сумел нейтрализовать его.

Напомним, полиция Стокгольма усиливает меры безопасности вокруг местной мечети во время празднования мусульманского праздника Курбан-байрама на фоне стрельбы в мечети в пригороде Осло, произошедшей в прошлую субботу.