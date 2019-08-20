У Бразилії чоловік захопив автобус з пасажирами

Фото: захоплення автобуса в Ріо (g1.globo.com)

Чоловік утримує в заручниках 16 пасажирів

У бразильському Ріо-де-Жанейро озброєний чоловік захопив пасажирів автобуса в заручники. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бразильський Globo.

Інцидент стався близько 5:15 за місцевим часом (11:15 за Києвом). На момент захоплення автобуса в ньому перебувало 22 пасажири. Наразі в заручниках залишається 16 осіб, 6 вдалося звільнити.

Про мотив поки не повідомляється. За інформацією поліції, чоловік називає себе поліцейським і озброєний пістолетом і електрошокером. Також у чоловіка є каністра бензину, і він погрожує підпалити автобус.

Повідомляється, що за однією з версій, чоловік планував лише пограбування пасажирів автобуса. На даний момент з загарбником ведуться переговори.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в серпні в Афганістані, під час святкування Дня незалежності, стався теракт. В результаті кількох вибухів понад 50 людей отримали поранення.

Також, в Норвегії чоловік влаштував стрілянину в мечеті. В результаті стрілянини ніхто не загинув, один чоловік отримав поранення. Пізніше поліція виявила в будинку нападника тіло його зведеної сестри.