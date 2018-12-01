В Бразилии легкомоторный самолет упал на дома, есть погибшие

Фото: крушение в Бразилии (twitter.com/NotiblogSV)

В результате крушения Cessna 210N погибли 2 человека, 12 ранены

В Бразилии легкомоторный самолет упал на жилые дома в Сан-Паулу, в результате крушения погибли два человека, 12 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пожарную службу города.

Согласно сообщению, небольшой самолет Cessna 210N разбился в пятницу вечером около 16:00 по местному времени (20:00 по Киеву), упав на несколько домов в северной части города.

Самолет вылетел из аэропорта Кампу-ди-Марти, предназначенного для частных полетов.

Фото: на месте крушения самолета в Бразилии

Напомним, 26 ноября на востоке Бразилии во время посадки потерпел крушение двухмоторный самолет, в результате чего погибли четыре человека в муниципалитете Жекитаи.

Самолет вылетел из аэропорта Пампулха в Белу-Оризонти, по предварительной информации, он упал при заходе на посадку.

Ранее около Венеции (Италия) в результате крушения легкомоторного самолета погибли 2 человека.