Около Венеции разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

Фото: на месте крушения самолета (ANSA)

Причина крушения пока неизвестна

Около Венеции (Италия) в результате крушения легкомоторного самолета погибли 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское информагентство ANSA.

Самолет Sia Marchetti Sf 260 разбился в Каорле в местности Бриан, один из погибших был летчиком-инструктором.

На место происшествия прибыли пожарные, медики и военные.

Причина крушения пока неизвестна.

Напомним, в результате непогоды в Италии уже погибли 20 человек. В частности, в пятницу, 2 ноября, в Сардинии в результате удара молнии погибли 2 человека - 87-летняя женщина и 62-летний немецкий турист. В то же время Агентство по гражданской защите Италии сообщило, что в течение недели количество жертв от непогоды постепенно уменьшается.