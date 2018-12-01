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У Бразилії легкомоторний літак впав на будинки, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    01.12.2018 - 05:55
У Бразилії легкомоторний літак впав на будинки, є загиблі
Фото: аварія у Бразилії (twitter.com/NotiblogSV)

У результаті аварії Cessna 210N загинули 2 людини, 12 поранено

У Бразилії легкомоторний літак впав на житлові будинки в Сан-Паулу, в результаті аварії загинули дві людини, 12 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пожежну служби міста.

Згідно з повідомленням, невеликий літак Cessna 210N розбився в п'ятницю ввечері близько 16:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом), впавши на кілька будинків e північній частині міста.

Літак вилетів sз аеропорту Кампу-ді-Марті, призначеного для приватних польотів.

 

Фото: на місці аварії літака в Бразилії

Нагадаємо, 26 листопада на сході Бразилії під час посадки розбився двомоторний літак, внаслідок чого загинули чотири людини у муніципалітеті Жекитаї.

Літак вилетів з аеропорту Пампулха у Белу-Орізонті, за попередньою інформацією, він впав при заході на посадку.

Раніше біля Венеції (Італія) в результаті аварії легкомоторного літака загинули 2 людини.

У Німеччині зіткнулися два легкомоторні літаки, один пілот загинув У Бразилії через зсув грунту загинули щонайменше 10 людей
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