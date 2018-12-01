У Бразилії легкомоторний літак впав на будинки, є загиблі

У результаті аварії Cessna 210N загинули 2 людини, 12 поранено
У Бразилії легкомоторний літак впав на житлові будинки в Сан-Паулу, в результаті аварії загинули дві людини, 12 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пожежну служби міста.
Згідно з повідомленням, невеликий літак Cessna 210N розбився в п'ятницю ввечері близько 16:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом), впавши на кілька будинків e північній частині міста.
Літак вилетів sз аеропорту Кампу-ді-Марті, призначеного для приватних польотів.
Фото: на місці аварії літака в Бразилії
Нагадаємо, 26 листопада на сході Бразилії під час посадки розбився двомоторний літак, внаслідок чого загинули чотири людини у муніципалітеті Жекитаї.
Літак вилетів з аеропорту Пампулха у Белу-Орізонті, за попередньою інформацією, він впав при заході на посадку.
Раніше біля Венеції (Італія) в результаті аварії легкомоторного літака загинули 2 людини.