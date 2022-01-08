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В Бразилии детскую вакцинацию от COVID-19 включили в календарь прививок

Автор: Ольга Белей

В Бразилии детскую вакцинацию от COVID-19 включили в календарь прививок. Первая партия препарата для детей в возрасте от 5 до 11 лет поступит в страну 13 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Минздрав отказался от идеи требовать направление педиатра и согласился включить детскую вакцину в национальный календарь прививок", - пишет издание.

При этом уточняется, что первая партия вакцин должна поступить в Бразилию 13 января, до конца месяца ожидается поставка 3,74 млн доз, всего в первом квартале Минздрав рассчитывает получить 20 млн доз препарата.

По оценкам ведомства, в стране насчитывается около 20,5 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет, которых будут вакцинировать с интервалом в восемь недель между компонентами, а не три недели, как это рекомендовано производителем.

Напомним, ранее в Бразилии регулятор здравоохранения Anvis разрешил вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. Президент страны Жаир Болсонару раскритиковал это решение и продолжил распространять неподтвержденные утверждения о вакцинации.

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вакцинация от коронавируса