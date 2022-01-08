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У Бразилії дитячу вакцинацію від COVID-19 включили в календар щеплень

Автор: Ольга Белей

У Бразилії дитячу вакцинацію від COVID-19 включили в календар щеплень. Перша партія препарату для дітей у віці від 5 до 11 років надійде в країну 13 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"МОЗ відмовився від ідеї вимагати направлення педіатра і погодився включити дитячу вакцину в Національний календар щеплень", - пише видання.

При цьому уточнюється, що перша партія вакцин повинна надійти до Бразилії 13 січня, до кінця місяця очікується поставка 3,74 млн доз, всього в першому кварталі МОЗ розраховує отримати 20 млн доз препарату.

За оцінками відомства, в країні налічується близько 20,5 млн дітей у віці від 5 до 11 років, яких будуть вакцинувати з інтервалом у вісім тижнів між компонентами, а не три тижні, як це рекомендовано виробником.

Нагадаємо, раніше в Бразилії регулятор охорони здоров'я Anvis дозволив вакцинацію від коронавірусу для дітей від 5 до 11 років. Президент країни Жаір Болсонару розкритикував це рішення і продовжив поширювати непідтверджені твердження про вакцинацію.

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