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Президент Бразилии раскритиковал вакцинацию детей

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Бразилия, Пятница 07 января 2022 07:20
Президент Бразилии раскритиковал вакцинацию детей Фото: Жаир Болсонару, президент Бразилии (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

В Бразилии регулятор здравоохранения Anvis разрешил вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. Президент страны Жаир Болсонару раскритиковал это решение и продолжил распространять неподтвержденные утверждения о вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Национального совета государственных секретарей здравоохранения, к началу декабря в Бразилии от COVID-19 умерло не менее 300 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Президент страны, который хвастался тем, что не вакцинирован сам, заявил, что не слышал об этих смертях и продолжил распространять неподтвержденные утверждения о вакцинации.

По словам Болсонару, он не будет вакцинировать от коронавируса свою 11-летнюю дочь и считает, что вакцины могут оказывать побочное действие.

В то же время Anvisa и органы здравоохранения во всем мире обнаружили, что вакцины от коронавируса безопасны для детей в возрасте от 5 лет и старше. Это подтверждено научными исследованиями.

"Собираетесь ли вы вакцинировать своего ребенка, когда вероятность смерти почти равна нулю? Что за этим стоит? Каковы интересы вакцинных маньяков?" - заявил Болсонару.

Также в социальных сетях Болсонару подчеркнул, что вакцинация не является обязательной.

"Ни один мэр города или губернатор штата не может запретить ребенку ходить в школу из-за отсутствия вакцинации", - заявил он.

За последние сутки в Бразилии зафиксировано 35 826 новых случая коронавируса, что является самым высоким показателем с сентября. Также минимтерсво здравоохранение сообщило о 128 случаях смерти.

Напомним, что Болсонару обвиняли в смертях от коронавируса в Бразилии. Конгресс признал его виновным.

Также сообщалось, что Болсонару заявил о связи вакцинации со СПИДом. Суд решил начать расследование в отношении президента.

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