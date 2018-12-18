В Бразилии арестовали 48 полицейских по подозрению в сотрудничестве с ОПГ

Иллюстративное фото (УНИАН)

Их подозревают в сотрудничестве с местной преступной группировкой "Первое командование столицы"

В Бразилии в штате Сан-Паулу арестовали 48 сотрудников военной полиции по подозрению в сотрудничестве с местной преступной группировкой "Первое командование столицы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал UOL.

Сообщается, что всего были выданы ордеры на арест 54 правоохранителей, однако местонахождение шестерых пока не удалось определить. По данным портала, в операции по поиску подозреваемых принимают участие более 400 сотрудников правоохранительных органов.

Следствие подозревает всех фигурантов дела в коррупции, вымогательстве и контрабанде наркотиков, а также в преступном сговоре и превышении полномочий. В рамках указаного расследования проводятся обыски еще в нескольких бразильских муниципалитетах.

Напомним, в Бразилии злоумышленники совершили разбойное нападение на два банковских отделения в муниципалитете Милагреш, в результате погибли 12 человек, включая шестерых заложников.



