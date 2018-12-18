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У Бразилії заарештували 48 поліцейських за підозрою у співпраці з ОЗУ

Новини » Надзвичайні події    18.12.2018 - 17:18
У Бразилії заарештували 48 поліцейських за підозрою у співпраці з ОЗУ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Їх підозрюють у співпраці з місцевим злочинним угрупованням "Перше командування столиці"

В Бразилії в штаті Сан-Паулу заарештували 48 співробітників військової поліції за підозрою у співпраці з місцевою злочинним угрупованням "Перше командування столиці". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал UOL.

Повідомляється, що всього було видано ордери на арешт 54 правоохоронців, однак місцезнаходження шістьох поки не вдалося визначити. За даними порталу, в операції з пошуку підозрюваних беруть участь більше 400 співробітників правоохоронних органів.

Слідство підозрює всіх фігурантів справи в корупції, здирництві та контрабанді наркотиків, а також в злочинній змові і перевищенні повноважень. В рамках зазначеного розслідування проводяться обшуки ще в декількох бразильських муніципалітетах.

Нагадаємо, у Бразилії злочинці скоїли розбійний напад на два банківських відділення у муніципалітеті Милагреш, в результаті загинули 12 людей, включаючи шістьох заручників.

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