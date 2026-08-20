Brave1 Market разрешил военным заказывать дроны "под себя": как это работает

На государственном маркетплейсе Brave1 Market появилась возможность заказать полностью кастомные дроны под конкретные задачи подразделений, а не только готовые серийные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brave1.

Как будет проходить кастомный заказ

Военное подразделение формирует запрос, указывающий желаемые тактико-технические характеристики, количество техники и сроки поставки. Возможности кастомизации охватывают более 17 пунктов, в том числе:

тип связи;

камеры;

массу полезной нагрузки;

время нахождения в воздухе и другие параметры.

Это позволяет подразделениям заказывать дроны с уникальными характеристиками под конкретную миссию.

Далее, система автоматически рассылает запрос потенциальным поставщикам, которые могут откликнуться или проигнорировать его.

При этом заказчик не видит, кто именно подал заявку – оценка происходит исключительно на основе объективных технических данных. Если несколько заявок полностью совпадают по ТТХ, запускаются автоматические торги, на которых побеждает самая низкая цена, после чего подразделение заключает прямое соглашение с производителем.

По новой процедуре можно заказывать FPV-камикадзе, в том числе на оптоволокне, и перехватчики самолетного типа - в частности некодифицированные решения.

В Brave1 планируют расширить список, добавив наземные роботизированные комплексы. Функционал пока работает только для закупок за собственные средства подразделений, а не за еБаллы.

Прозрачность процесса и партнерство

Все этапы взаимодействия и принятия решений автоматически фиксируются в системе. Если подразделение отказывается от закупки, оно должно указать обоснованную причину отказа. Также предусмотрен механизм подачи жалоб как на заказчика, так и на поставщика.

Функционал был разработан совместно с экспертами инициативы "Проект 100", объединяющей специалистов Проекта реформы оборонных закупок и Офиса поддержки изменений Минобороны.

Это сотрудничество, по словам Brave1, помогает интегрировать практический опыт в развитие маркетплейса и адаптировать его к реальным потребностям военных закупщиков.