Браузер Microsoft Edge "отговаривает" пользователей от установки Chrome

Пользователи Windows 10 и Windows 11 заметили, что браузер Microsoft Edge (он установлен по умолчанию) начал показывать новые подсказки во время попытки загрузить Chrome, чтобы отговорить их от этого.

Подсказки включают следующие сообщения:

Microsoft Edge работает на той же технологии, на которой построен и Chrome, однако имеет большее доверие со стороны компании;

"Этот браузер такой 2008! Вы знаете, что есть нового? Microsoft Edge"

"Я ненавижу экономить деньги", - сказал никто и никогда. Microsoft Edge - лучший браузер для покупок в Интернете"

Также в сообщениях есть кнопка, которая перенаправляет на страницу со списком преимуществ Edge перед ее конкурентами. Интересно то, что соответствующую "ссылку" пока видят только пользователи Windows 11.