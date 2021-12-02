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Браузер Microsoft Edge "отговаривает" пользователей от установки Chrome

Автор: Сергей Пышкин

Компания Microsoft никогда не была рада тому, что большинство пользователей операционной системы Windows загружают именно Google Chrome. Вероятно, на этот раз она решила активизировать свою кампанию и действовать более агрессивно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Пользователи Windows 10 и Windows 11 заметили, что браузер Microsoft Edge (он установлен по умолчанию) начал показывать новые подсказки во время попытки загрузить Chrome, чтобы отговорить их от этого.

Подсказки включают следующие сообщения:

  • Microsoft Edge работает на той же технологии, на которой построен и Chrome, однако имеет большее доверие со стороны компании;
  • "Этот браузер такой 2008! Вы знаете, что есть нового? Microsoft Edge"
  • "Я ненавижу экономить деньги", - сказал никто и никогда. Microsoft Edge - лучший браузер для покупок в Интернете"

Также в сообщениях есть кнопка, которая перенаправляет на страницу со списком преимуществ Edge перед ее конкурентами. Интересно то, что соответствующую "ссылку" пока видят только пользователи Windows 11.

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