Браузер Microsoft Edge "отговаривает" пользователей от установки Chrome

Компания Microsoft никогда не была рада тому, что большинство пользователей операционной системы Windows загружают именно Google Chrome. Вероятно, на этот раз она решила активизировать свою кампанию и действовать более агрессивно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Пользователи Windows 10 и Windows 11 заметили, что браузер Microsoft Edge (он установлен по умолчанию) начал показывать новые подсказки во время попытки загрузить Chrome, чтобы отговорить их от этого.
Подсказки включают следующие сообщения:
Также в сообщениях есть кнопка, которая перенаправляет на страницу со списком преимуществ Edge перед ее конкурентами. Интересно то, что соответствующую "ссылку" пока видят только пользователи Windows 11.