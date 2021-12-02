Браузер Microsoft Edge "відговорює" користувачів від встановлення Chrome

Користувачі Windows 10 і Windows 11 помітили, що браузер Microsoft Edge (він встановлений за замовчуванням) почав відображати нові підказки під час спроби завантажити Chrome, аби відмовити їх від цього.

Підказки включають такі повідомлення:

Microsoft Edge працює на тій самій технології, на якій побудований й Chrome, однак має більшу довіру з боку компанії;

"Цей браузер такий 2008! Ви знаєте, що є нового? Microsoft Edge"

"Я ненавиджу економити гроші", - сказав ніхто та і ніколи. Microsoft Edge - найкращий браузер для покупок в Інтернеті".

Також у повідомленнях є кнопка, яка перенаправляє на сторінку у якій відображаються усі переваги Edge перед її конкурентами. Цікаво те, що відповідне "посилання" поки що бачать лише користувачі Windows 11.