ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Браузер Microsoft Edge "отговаривает" пользователей от установки Chrome

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 16:40
Браузер Microsoft Edge "отговаривает" пользователей от установки Chrome Фото: браузер Microsoft Edge "отговаривает пользователей от установки Chrome (edge-microsoft.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Microsoft никогда не была рада тому, что большинство пользователей операционной системы Windows загружают именно Google Chrome. Вероятно, на этот раз она решила активизировать свою кампанию и действовать более агрессивно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Пользователи Windows 10 и Windows 11 заметили, что браузер Microsoft Edge (он установлен по умолчанию) начал показывать новые подсказки во время попытки загрузить Chrome, чтобы отговорить их от этого.

Подсказки включают следующие сообщения:

  • Microsoft Edge работает на той же технологии, на которой построен и Chrome, однако имеет большее доверие со стороны компании;
  • "Этот браузер такой 2008! Вы знаете, что есть нового? Microsoft Edge"
  • "Я ненавижу экономить деньги", - сказал никто и никогда. Microsoft Edge - лучший браузер для покупок в Интернете"

Также в сообщениях есть кнопка, которая перенаправляет на страницу со списком преимуществ Edge перед ее конкурентами. Интересно то, что соответствующую "ссылку" пока видят только пользователи Windows 11.

Читайте РБК-Украина в Google News
Google Microsoft
NEWS
На Донбассе в результате обстрелов ранили украинского военного
На Донбассе в результате обстрелов ранили украинского военного
DAILY
Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать