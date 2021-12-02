Браузер Microsoft Edge "відговорює" користувачів від встановлення Chrome

Компанія Microsoft ніколи не була рада тому, що більшість користувачів операційної системи Windows завантажують саме Google Chrome. Ймовірно, цього разу вона вирішила активізувати свою кампанію та діяти більш агресивно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Користувачі Windows 10 і Windows 11 помітили, що браузер Microsoft Edge (він встановлений за замовчуванням) почав відображати нові підказки під час спроби завантажити Chrome, аби відмовити їх від цього.

Підказки включають такі повідомлення:

Microsoft Edge працює на тій самій технології, на якій побудований й Chrome, однак має більшу довіру з боку компанії;

"Цей браузер такий 2008! Ви знаєте, що є нового? Microsoft Edge"

"Я ненавиджу економити гроші", - сказав ніхто та і ніколи. Microsoft Edge - найкращий браузер для покупок в Інтернеті".

Також у повідомленнях є кнопка, яка перенаправляє на сторінку у якій відображаються усі переваги Edge перед її конкурентами. Цікаво те, що відповідне "посилання" поки що бачать лише користувачі Windows 11.