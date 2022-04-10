В братской могиле в Буче обнаружили тело полицейского: его застрелил российский снайпер

Фото: в Буче в массовом захоронении обнаружили тело полицейского (facebook.com/profile.php)

В братской могиле в Буче (Киевская область) обнаружили тело полицейского. По предварительным данным, его застрелил снайпер оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

По его словам, правоохранители продолжают документировать убийства оккупантами мирных жителей в Буче. Сегодня при осмотре тел из массового захоронения обнаружили убитого полицейского из Бучанского райуправления. "Старший лейтенант полиции Юрий Чабах, оперуполномоченный сектора раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции Бучанского районного управления, по предварительным данным, был застрелен российским снайпером во время боевых действий в городе", - добавил Небитов. Начальник полиции выразил соболезнования близким погибшего полицейского. Фото: в Буче в массовом захоронении обнаружили тело полицейского (facebook.com/profile.php)