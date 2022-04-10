ru ua
Вс, 10 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В братской могиле в Буче обнаружили тело полицейского: его застрелил российский снайпер

Новина українською →
Буча, Воскресенье 10 апреля 2022 19:55
В братской могиле в Буче обнаружили тело полицейского: его застрелил российский снайпер Фото: в Буче в массовом захоронении обнаружили тело полицейского (facebook.com/profile.php)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В братской могиле в Буче (Киевская область) обнаружили тело полицейского. По предварительным данным, его застрелил снайпер оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

По его словам, правоохранители продолжают документировать убийства оккупантами мирных жителей в Буче. Сегодня при осмотре тел из массового захоронения обнаружили убитого полицейского из Бучанского райуправления.

"Старший лейтенант полиции Юрий Чабах, оперуполномоченный сектора раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции Бучанского районного управления, по предварительным данным, был застрелен российским снайпером во время боевых действий в городе", - добавил Небитов.

Начальник полиции выразил соболезнования близким погибшего полицейского.

Фото: в Буче в массовом захоронении обнаружили тело полицейского (facebook.com/profile.php)

Напомним, 10 марта оккупанты начали копать в Буче траншею возле церкви. Позже в ней обнаружили массовое захоронение мирных жителей.

Как выглядит Буча после бесчинств оккупантов - в фоторепортаже РБК-Украина.

Отметим, с начала апреля российские оккупанты начали отступать из Киевской, Черниговской и Сумской областей. После их ухода в городах нашли убитых и замученных мирных жителей. О мертвых и выживших - в репортаже РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Буча Киевская область Война России против Украины
NEWS
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну