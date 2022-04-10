У братській могилі в Бучі виявили тіло поліцейського: його застрелив російський снайпер

Фото: у Бучі в масовому похованні виявили тіло поліцейського (facebook.com/profile.php)

У братській могилі в Бучі (Київська область) виявили тіло поліцейського. За попередніми даними, його застрелив снайпер окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Небитова.

За його словами, правоохоронці продовжують документувати вбивства окупантами мирних жителів у Бучі. Сьогодні при огляді тіл з масового поховання виявили вбитого поліцейського з Бучанського райуправління. "Старший лейтенант поліції Юрій Чабах, оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Бучанського районного управління, за попередніми даними, був застрелений російським снайпером під час бойових дій у місті", - додав Небитов. Начальник поліції висловив співчуття близьким загиблого поліцейського. Фото: у Бучі в масовому похованні виявили тіло поліцейського (facebook.com/profile.php)