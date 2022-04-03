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Как выглядит Буча после бесчинств оккупантов: фоторепортаж

Новина українською →
Буча, Воскресенье 03 апреля 2022 21:48
Как выглядит Буча после бесчинств оккупантов: фоторепортаж Буча после месяца зверств российских захватчиков (фото:Getty Images)
Автор: RBC.UA

Тотальный хаос, братские могилы и тела сотен убитых мирных жителей в разрушенном до основания городе - итог прихода бесчеловечных “освободителей” в пригород Киева.

РБК-Украина показывает страшные кадры прихода “русского мира” в Бучу в фоторепортаже Getty Images.

Тихий спокойный городок Буча, ставший на пути продвижения оккупационных войск из Белоруссии к Киеву во время вторжения в Украину, подвергся массовым обстрелам и зверскому обращению с местным населением.

Вооруженные столкновения на территории города велись более месяца. В конце марта Буче было присвоено звание города-героя Украины. По состоянию на сегодняшний день город подконтрольный силам ВСУ.

После зачистки Бучи от оккупантов, военные и правоохранители продолжают фиксировать факты жестоких преступлений против народа Украины - массовые расстрелы, пытки и изнасилования.

Улицы города, наравне со “скелетами” сгоревших авто, усеяны телами погибших, некоторым из них, по сообщению представителей местной власти, по 14 лет.

Из Киевской области также поступают сообщения о том, что российскими войсками использовали детей в качестве живых щитов.

По сообщению городского головы Бучи Анатолия Федорука на сегодняшний день в городе произведено захоронение в братской могиле 280 погибших.

Также отмечается, что на многих погибших были белые повязки, что свидетельствовало о том, что люди безоружны.

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