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Братчук: у Чорному морі до 12 російських кораблів, серед них - ракетоносій

Фото: російський ракетний крейсер (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Чорному морі фіксують до 12 російських військових кораблів і катерів, у тому числі один ракетоносій із 8 ракетами "Калібр" на борту.

Про це 29 листопада пише РБК-Україна з посиланням на ранкове повідомлення спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"У Чорному морі продовжує знаходитися угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації - 12 кораблів. Серед них - 1 ракетоносій, це 8 "Калібрів". А також 3 великі десантні кораблі", - сказав чиновник.

Також Братчук звернув увагу на високу ймовірність чергових ракетних атак російських окупантів і закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Не ігноруйте повітряну тривогу. І пам'ятайте - це все російський відчай. Їх поразка неминуча", - наголошує спікер ОВА.

У самій Одесі та області ніч пройшла без обстрілів, додав він.

Нагадаємо, раніше начальник прес-центру Сил оборони Півдня України повідомила, що РФ готується до нової ракетної атаки, тому вивела в Чорне море ракетоносій.

Перед цим про підготовку Росією нових ракетних ударів попереджав і президент Володимир Зеленський, закликавши українців бути обережними.

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ОдесаЧерное мореракетиЧерноморский флот