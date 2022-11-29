RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Братчук: в Черном море до 12 российских кораблей, среди них - ракетоноситель

Фото: российский ракетный крейсер (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море фиксируют до 12 российских военных кораблей и катеров, в том числе один ракетоноситель с 8 ракетами "Калибр" на борту.

Об этом 29 ноября пишет РБК-Украина со ссылкой на утреннее сообщение спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"В Черном море продолжает находиться группировка Черноморского флота Российской Федерации - 12 кораблей. Среди них - 1 ракетоноситель, это 8 "Калибров". А также 3 больших десантных корабля", - сказал чиновник.

Также Братчук обратил внимание на высокую вероятность очередных ракетных атак российских оккупантов, и призвал граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Не игнорируйте воздушную тревогу. И помните - это все российское отчаяние. Их поражение неизбежно", - подчеркивает спикер ОВА.

В самой Одессе и области ночь прошла без обстрелов, добавил он.

Напомним, ранее начальник пресс-центра Сил обороны Юга Украины сообщила, что РФ готовится к новой ракетной атаке, поэтому вывела в Черное море ракетоноситель.

Перед этим о подготовке Россией новых ракетных ударов предупреждал и президент Владимир Зеленский, призвав украинцев соблюдать осторожность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаЧорне мореракетиЧерноморский флот