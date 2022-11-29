Братчук: в Черном море до 12 российских кораблей, среди них - ракетоноситель

"В Черном море продолжает находиться группировка Черноморского флота Российской Федерации - 12 кораблей. Среди них - 1 ракетоноситель, это 8 "Калибров". А также 3 больших десантных корабля", - сказал чиновник.

Также Братчук обратил внимание на высокую вероятность очередных ракетных атак российских оккупантов, и призвал граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Не игнорируйте воздушную тревогу. И помните - это все российское отчаяние. Их поражение неизбежно", - подчеркивает спикер ОВА.

В самой Одессе и области ночь прошла без обстрелов, добавил он.