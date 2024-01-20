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Брата Мазепи заарештували із можливістю застави

Фото: брата Мазепи заарештували із можливістю застави (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Брата Ігоря Мазепи, Юрія, який є одним із затриманих у справі про злочинну організацію, сьогодні вночі, 20 січня, суд відправив під варту з альтернативою застави у 44 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повідомляється, що прокуратура просила призначити Юрію Мазепі заставу у розмірі 500 млн гривень.

"Ми збили заставу з 500 млн гривень, у 10 разів. Також заздалегідь сплатили платну камеру, їдемо проконтролювати", - заявив його адвокат Артем Крикун-Труш.

Юрій Мазепа, за словами адвоката Тараса Пошиванюка, також підозрюється в участі у злочинному угрупуванні. Однак він заявив, що подробиць не знає.

Справа Мазепи

Нагадаємо, 18 січня джерела РБК-Україна повідомили про те, що на українсько-польському кордоні затримали відомого українського бізнесмена Ігоря Мазепу . Пізніше в компанії Concorde Capital уточнили, що бізнесмен хотів виїхати з країни для того, щоб потрапити на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Учора, 19 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід . Його вирішили помістити під арешт. Згідно з рішенням суду, Мазепу помістять до слідчого ізолятора до 27 лютого.

Мазепу підозрюють в організації схеми незаконного заволодіння землею Київської ГЕС. Також у схемі нібито брали участь співробітники Держгеокадастру. Одного із співробітників Держгеокадастру заарештували ще минулого місяця, повідомили джерела РБК-Україна.

Також учора, 19 січня, заарештували ще двох фігурантів справи. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

 

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