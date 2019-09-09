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Брат мэра Ивано-Франковска устроил смертельное ДТП

Новости » Происшествия    09.09.2019 - 15:04
Брат мэра Ивано-Франковска устроил смертельное ДТП
Фото: ДТП в Ивано-Франковской области (galka.if.ua)

Брат Марцинкива сбил пешехода на переходе

В Ивано-Франковской области брат мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива сбил пешехода на переходе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

Сообщается, что ДТП произошло в селе Маркивцы в Тисменицком районе. Как сообщили в полиции, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter нарушил правила дорожного движения и сбил пешехода, который переходил дорогу по переходу. В результате аварии житель Тисменицкого района 1955 года рождения получил телесные повреждения, от которых скончался в карете скорой помощи.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Брат мэра Ивано-Франковска устроил смертельное ДТП

Фото: ДТП в Ивано-Франковской области (if.npu.gov.ua)

Брат мэра Ивано-Франковска устроил смертельное ДТП

В то же время мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что за рулем микроавтобуса был его двоюродный брат Роман Марцинкив.

Напомним, ранее в Киевской области на окружной дороге Обухова произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого два человека погибли, еще двое были госпитализированы.

До этого, на автодороге "Киев-Чоп" в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб один человек и еще трое пострадали.

В Запорожской области в результате ДТП погибли 4 человека
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