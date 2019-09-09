Брат мера Івано-Франківська влаштував смертельне ДТП

Фото: ДТП в Івано-Франківській області (galka.if.ua)

Брат Марцінківа збив пішохода на переході

В Івано-Франківській області брат мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа збив пішохода на переході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Повідомляється, що ДТП сталася в селі Марківці в Тисменицькому районі. Як повідомили в поліції, водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter порушив правила дорожнього руху та збив пішохода, який переходив дорогу по переходу. В результаті аварії житель Тисменицького району 1955 року народження отримав тілесні ушкодження, від яких помер в кареті швидкої допомоги.

Поліція встановлює обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Фото: ДТП в Івано-Франківській області (if.npu.gov.ua)

У той же час мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що за кермом мікроавтобуса був його двоюрідний брат Роман Марцінків.

Нагадаємо, раніше в Київській області на окружній дорозі Обухова сталася ДТП за участю трьох автомобілів, в результаті якого дві людини загинули, ще двоє були госпіталізовані.

До цього, на автодорозі "Київ-Чоп" в результаті зіткнення вантажівки і легкового автомобіля загинула одна людина і ще троє постраждали.