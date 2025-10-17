Брат короля Британії відмовився від титулу через гучний скандал: що сталося

Брат британського короля Чарльза III принц Ендрю добровільно відмовляється від титулу герцога Йоркського та королівських відзнак через обвинувачення у зв'язках зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном.

Принц Ендрю офіційно повідомив, що після обговорення з королем та членами сім'ї відмовиться від титулів та нагород. Тому після того, як п'ять років тому Ендрю "відсторонився від життя" королівської родини, він зробить "ще один крок".

"Ми дійшли висновку, що постійні звинувачення на мою адресу відволікають від тієї роботи, яку роблять Його Величність і королівська сім'я... За згодою Його Величності ми відчуваємо, що я маю тепер зробити ще один крок. Таким чином, я більше не використовуватиму свого титулу або присвоєних мені нагород", - сказав він.

При цьому Ендрю додав, що як і раніше, спростовує усі звинувачення проти себе. Відомо, що його діти - принцеса Беатріс та принцеса Євгенія - збережуть свої титули.

За інформацією британських ЗМІ, Чарльз III раніше думав над тим, щоб позбавити брата титулів через сильні репутаційні ризики для монархії. Принц Ендрю з 2019 року не бере участі в житті королівської родини через те, що його звинувачують в тісних зв'язках з Джеффрі Епштейном.

Сам принц Ендрю стверджував, що не контактував з Епштейном з 2010 року. Проте журналістські розслідування виявило електронні листи, які підтвердили, що Ендрю та Епштейн і після цієї дати підтримували тісний зв'язок в режимі повної секретності.