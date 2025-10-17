ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Брат короля Британии отказался от титула из-за громкого скандала: что произошло

Британия, Пятница 17 октября 2025 22:49
UA EN RU
Брат короля Британии отказался от титула из-за громкого скандала: что произошло Фото: принц Эндрю, брат короля Чарльза III (Википедия)
Автор: Антон Корж

Брат британского короля Чарльза III принц Эндрю добровольно отказывается от титула герцога Йоркского и королевских отличий из-за обвинений в связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Принц Эндрю официально сообщил, что после обсуждения с королем и членами семьи откажется от титулов и наград. Поэтому после того, как пять лет назад Эндрю "отстранился от жизни" королевской семьи, он сделает "еще один шаг".

"Мы пришли к выводу, что постоянные обвинения в мой адрес отвлекают от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья... С согласия Его Величества мы чувствуем, что я должен теперь сделать еще один шаг. Таким образом, я больше не буду использовать свой титул или присвоенные мне награды", - сказал он.

При этом Эндрю добавил, что по-прежнему опровергает все обвинения против себя. Известно, что его дети - принцесса Беатрис и принцесса Евгения - сохранят свои титулы.

По информации британских СМИ, Чарльз III ранее думал над тем, чтобы лишить брата титулов из-за сильных репутационных рисков для монархии. Принц Эндрю с 2019 года не участвует в жизни королевской семьи из-за того, что его обвиняют в тесных связях с Джеффри Эпштейном.

Сам принц Эндрю утверждал, что не контактировал с Эпштейном с 2010 года. Однако журналистские расследования выявило электронные письма, которые подтвердили, что Эндрю и Эпштейн и после этой даты поддерживали тесную связь в режиме полной секретности.

Дело Эпштейна: что известно

Громкое "Дело Эпштейна" касается миллиардера Джеффри Эпштейна, который прославился не столько как организатор светских мероприятий и друг большого количества знаменитостей, среди которых был и нынешний президент США Дональд Трамп - а как организатор огромного публичного дома, получившего название "остров Эпштейна".

Старт делу дало обращение в 2005 году родителей 14-летней девушки в полицию Флориды. Они заявили, что Эпштейн совершал против их дочери сексуальные действия. В общем полиции опросила более 50 девушек, Эпштейна обвинили в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних за деньги с 2002 по 2005 годы.

В 2019 году Эпштейн по официальной версии покончил с собой в камере следственного изолятора. Реальные обстоятельства его смерти покрыты тайной.

Эпштейн и Трамп

В тесных связях с Эпштейном обвиняют действующего президента США Дональда Трампа, который дружил с миллиардером с 1980-х годов и часто пользовался его самолетом. Дошло до того, что протестующие установили статую Трампа с Эпштейном возле Капитолия в Вашингтоне.

Также Конгресс США получил новые материалы из архивов Эпштейна, которые указывают на его связи с рядом лиц, приближенных Трампа. Среди фигурантов архива - миллиардер Илон Маск, советник Трампа Стив Бэннон и бизнесмен Питер Тиль.

Несмотря на это, спикер палаты представителей США Майк Джонсон недавно заявил, что на самом деле Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна. Поэтому, мол, все обвинения в отношении него безосновательны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Чарльз III
Новости
Трамп и Зеленский встретились в Белом доме: все, что известно на сейчас
Трамп и Зеленский встретились в Белом доме: все, что известно на сейчас
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит