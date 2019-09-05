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Брат Джонсона пішов у відставку через розбіжності по Brexit

Новини » В світі    05.09.2019 - 15:48
Брат Джонсона пішов у відставку через розбіжності по Brexit
Фото: Джозеф Джонсон (parliament.uk)

Джозеф Джонсон був членом уряду Британії

Брат прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона Джозеф Джонсон подав у відставку з поста міністра у справах університетів і науки з-за розбіжностей Brexit. Про це повідомляє CNN.

За словами Джозефа Джонсона, відхід з уряду пов'язаний з розбіжностями з сім'єю і національними інтересами.

"Для мене було честю служити міністром при трьох прем'єр-міністрів. В останні тижні я розривався між лояльністю сім'ї та національними інтересами", - повідомив Джозеф Джонсон.

Підтвердив звільнення брата і прем'єр-міністр Великобританії.

"Він був блискучим, талановитим міністром і депутатом фантастичним. Прем'єр-міністр, як політик і брат, розуміє, що Джо буде нелегко", - йдеться в повідомленні прес-служби Бориса Джонсона.

При цьому повідомляється, що Джозеф Джонсон планує висувати свою кандидатуру на наступних виборах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що парламент Великобританії не підтримав проведення позачергових виборів. Прем'єр-міністр Борис Джонсон пропонував провести позачергові парламентські вибори 15 жовтня.

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