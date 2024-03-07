Брали участь у "м'ясних" штурмах Бахмута: бойовиків засудили до 15 років в'язниці
Групу бойовиків, які брали участь у "м'ясних" штурмах Бахмута, засудили до 15 років в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Бойовиків було взято у полон під час боїв під Бахмутом у липні й грудні 2023 року.
Засуджені є мешканцями тимчасово окупованої частини Луганської області, які на початку повномасштабного вторгнення Росії добровільно вступили до російського війська. Одного з них зарахували до складу "Шторму", який був сформований для "м'ясних" атак в районі селища Курдюмівка.
Інші четверо бойовиків були "мобілізовані" до 123-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії.
"На посадах стрільців та радіотелефоністів вони штурмували оборонні позиції українських військ у районі селища Спірне Бахмутського району. Також зловмисники будували фортифікаційні споруди та чергували на російських блокпостах у тимчасово окупованих районах області", - пише пресслужба.
Також один із бойовиків у 2015 році був артилеристом у складі терористичного угруповання "ЛНР" та обстрілював сили АТО під Дебальцевим.
Суд визнав їх винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
- ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).
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