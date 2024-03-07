Участвовали в "мясных" штурмах Бахмута: боевиков приговорили к 15 годам тюрьмы

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Боевики были взяты в плен во время боев под Бахмутом в июле и декабре 2023 года.

Осужденные являются жителями временно оккупированной части Луганской области, которые в начале полномасштабного вторжения России добровольно вступили в российскую армию. Одного из них зачислили в состав "Шторма", который был сформирован для "мясных" атак в районе поселка Курдюмовка.

Другие четверо боевиков были "мобилизованы" в 123-ю отдельную мотострелковую бригаду вооруженных сил России.

"На должностях стрелков и радиотелефонистов они штурмовали оборонительные позиции украинских войск в районе поселка Спирное Бахмутского района. Также злоумышленники строили фортификационные сооружения и дежурили на российских блокпостах во временно оккупированных районах области", - пишет пресс-служба.

Также один из боевиков в 2015 году был артиллеристом в составе террористической группировки "ЛНР" и обстреливал силы АТО под Дебальцево.

Суд признал их виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины: