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Участвовали в "мясных" штурмах Бахмута: боевиков приговорили к 15 годам тюрьмы

Четверг 07 марта 2024 17:00
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Участвовали в "мясных" штурмах Бахмута: боевиков приговорили к 15 годам тюрьмы Фото: боевиков приговорили к 15 годам тюрьмы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Группу боевиков, участвовавших в "мясных" штурмах Бахмута, приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Боевики были взяты в плен во время боев под Бахмутом в июле и декабре 2023 года.

Осужденные являются жителями временно оккупированной части Луганской области, которые в начале полномасштабного вторжения России добровольно вступили в российскую армию. Одного из них зачислили в состав "Шторма", который был сформирован для "мясных" атак в районе поселка Курдюмовка.

Другие четверо боевиков были "мобилизованы" в 123-ю отдельную мотострелковую бригаду вооруженных сил России.

"На должностях стрелков и радиотелефонистов они штурмовали оборонительные позиции украинских войск в районе поселка Спирное Бахмутского района. Также злоумышленники строили фортификационные сооружения и дежурили на российских блокпостах во временно оккупированных районах области", - пишет пресс-служба.

Также один из боевиков в 2015 году был артиллеристом в составе террористической группировки "ЛНР" и обстреливал силы АТО под Дебальцево.

Суд признал их виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
  • ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Также мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.

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