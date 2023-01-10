Не брали пенсій. В Херсонській області окупанти провели рейд по пенсіонерах

"З автоматами приїжджали запитувати, чому досі не оформили російську пенсію", - сказав Хлань.

Він розповів, що частина окупантів заходила в двір пенсіонерів через хвіртку, проте деякі лізли городами. Депутат припускає, що це робилось з ціллю додаткового залякування.

За його словами, основним запитанням військових РФ було: чому українці не оформлюють російську пенсію. Також запитували, чому люди досі залишились на окупованих територіях, чому не оформили російський паспорт. Також цікавились, хто з сусідів виїхав. Депутат вважає, що цю інформацію збирають, щоб знати куди можна буде заселити своїх військових.

"Поки люди повідомляють про просто розмову, але, думаю ви розумієте, як це для пенсіонерів, які у своєму домі мають звітувати окупантам з автоматом", - додав Хлань.