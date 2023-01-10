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Не брали пенсій. В Херсонській області окупанти провели рейд по пенсіонерах

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Херсонська область, Вівторок 10 січня 2023 18:07
Не брали пенсій. В Херсонській області окупанти провели рейд по пенсіонерах Фото: російські військові з автоматами провели рейд по пенсіонерах (sputnik.by)
Автор: Каріна Левицька

Військові РФ провели рейд по будинках пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"З автоматами приїжджали запитувати, чому досі не оформили російську пенсію", - сказав Хлань.

Він розповів, що частина окупантів заходила в двір пенсіонерів через хвіртку, проте деякі лізли городами. Депутат припускає, що це робилось з ціллю додаткового залякування.

За його словами, основним запитанням військових РФ було: чому українці не оформлюють російську пенсію. Також запитували, чому люди досі залишились на окупованих територіях, чому не оформили російський паспорт. Також цікавились, хто з сусідів виїхав. Депутат вважає, що цю інформацію збирають, щоб знати куди можна буде заселити своїх військових.

"Поки люди повідомляють про просто розмову, але, думаю ви розумієте, як це для пенсіонерів, які у своєму домі мають звітувати окупантам з автоматом", - додав Хлань.

Нагадаємо, погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна в Енергодарі окупанти вивели гривню з обігу.

Раніше ми писали, що росіяни почали "націоналізацію" підприємств в окупованій частині Херсонської області.

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