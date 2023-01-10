Не брали пенсии. В Херсонской области оккупанты провели рейд по пенсионерам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

"С автоматами приезжали спрашивать, почему до сих пор не оформили российскую пенсию", - сказал Хлань.

Он рассказал, что часть оккупантов заходила во двор пенсионеров через калитку, однако некоторые лезли по огородам, Депутат предполагает, что это делалось с целью дополнительного запугивания.

По его словам, основным вопросом военных РФ было: почему украинцы не оформляют российскую пенсию. Также спрашивали, почему люди до сих пор остались на оккупированных территориях, почему не оформили российский паспорт. Также интересовались, кто из соседей уехал. Депутат считает, что эту информацию собирают, чтобы знать, куда можно будет заселить своих военных.

"Пока люди сообщают о просто разговоре, но, думаю, вы понимаете, как это для пенсионеров, которые в своем доме должны отчитываться оккупантам с автоматом", - добавил Хлань.