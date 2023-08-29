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Брали електроенергію з Румунії та Польщі. В Україні новий рекорд споживання світла

Україна, Вівторок 29 серпня 2023 12:26
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Брали електроенергію з Румунії та Польщі. В Україні новий рекорд споживання світла Фото: в Україні встановлено новий "рекорд" споживання світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні встановлено новий рекорд споживання світла 28 серпня. Через велику витрату електроенергію довелося імпортувати з Румунії та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

Так, за даними компанії, вчора, 28 серпня, був зафіксований новий літній рекорд - вечірній максимум споживання перевищив попередній показник 21 серпня на 1,2%.

"Це дуже високий показник, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробництва електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Через це "Укренерго" було вимушене для покриття попиту з 19:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії.

"Її загальний обсяг склав 1200 МВт·год. Аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів", - .додали в компанії.

Крім того, сьогодні є імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини в ранкові та вечірні години загальним обсягом 1638 МВт, з максимальною потужністю в окремі години до 336 МВт.

Ситуація зі світлом в Україні

Зазначимо, що рівень споживання електроенергії останнім часом вже кілька разів вимагав "підживлення" у вигляді імпорту. Раніше енергетики пояснювали, що зростання споживання світла пов'язане зі спекою в Україні і закликали економити, особливо в "пікові", вечірні години. Як писало РБК-Україна, спека в Україні спаде вже найближчими днями, але ненадовго.

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вимкнення світла
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