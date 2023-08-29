Брали электроэнергию из Румынии и Польши. В Украине новый рекорд потребления света
В Украине установлен новый рекорд потребления света 28 августа. Из-за большого расхода электроэнергию пришлось импортировать из Румынии и Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.
Так, по данным компании, вчера, 28 августа, был зафиксирован новый летний рекорд - вечерний максимум потребления превысил предыдущий показатель 21 августа на 1,2%.
"Это очень высокий показатель, учитывая ограниченные из-за ремонтов возможности электростанций по производству электроэнергии", - говорится в сообщении.
Поэтому "Укрэнерго" было вынуждено для покрытия спроса с 19:00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии.
"Ее общий объем составил 1200 МВт·ч. Аварийная помощь является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей", - добавили в компании.
Кроме того, сегодня проводится импорт незначительных объемов электроэнергии из Словакии в утренние и вечерние часы общим объемом 1638 МВт, с максимальной мощностью в отдельные часы до 336 МВт.
Ситуация со светом в Украине
Отметим, что уровень потребления электроэнергии за последнее время уже несколько раз требовал "подпитки" в виде импорта. Ранее энергетики объясняли, что рост потребления света связан с жарой в Украине и призвали экономить, особенно в "пиковые", вечерние часы. Как писало РБК-Украина, жара в Украине спадет уже в ближайшие дни, но ненадолго.
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