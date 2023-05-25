Бракує систем ППО? У РФ вперше за 30 років скасували міжнародний авіасалон

Організатори міжнародного авіаційно-космічного салону МАКС, який був запланований на 25-30 липня і зазвичай проводиться на аеродромі у Жуковському під Москвою, переноситься на невизначений термін.

Повідомляється, що захід було скасовано та перенесено на невизначений термін "з міркувань безпеки". Низка учасників авіасалону вже зупинили підготовку до нього.

Експерти зазначають, що головною причиною скасування заходу є відмова від льотної програми через неможливість забезпечити належні заходи безпеки. Мабуть, росіяни мають дефіцит ефективних систем ППО.

Росія відчуває нестачу ППО та скасовує низку заходів

Нагадаємо, що парад 9 травня в Москві другий рік поспіль проходив без участі авіації. Це нібито пов'язане із "небажанням відволікати" армію РФ від війни проти України. Минулого року у Москві також відмовилися від авіації під час параду. Тоді це пояснили нібито "поганими погодними умовами".

При цьому в Москві вирішили відмовитися від проведення параду на 1 травня через нібито "підвищений рівень терористичної небезпеки".

Також ми писали, що біля стадіону "Лужники" в Москві була встановлена система протиповітряної оборони, а також ранішеустановки "Панцир-С1" були помічені в центрі Москви. Їх встановили на дахах адміністративних будівель. Також ППО помітили біля резиденції Путіна у Ново-Огарьові під Москвою.