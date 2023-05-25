Не хватает систем ПВО? В РФ впервые за 30 лет отменили международный авиасалон

Организаторы международного авиационно-космического салона МАКС, который был запланирован на 25-30 июля и обычно проводится на аэродроме в Жуковском под Москвой, переносится на неопределенный срок.

Сообщается, что мероприятие было отменено и перенесено на неопределенный срок "по соображениям безопасности". Ряд участников авиасалона уже остановили подготовку к нему.

Эксперты отмечают, что главной причиной отмены мероприятия является отказ от летной программы в виду невозможности обеспечить надлежащие меры безопасности. Видимо, у россиян наблюдается дефицит эффективных систем ПВО.

Россия ощущает нехватку ПВО и отменяет ряд мероприятий

Напомним, что парад 9 мая в Москве второй год подряд проходил без участия авиации. Это якобы связано с "нежеланием отвлекать" армию РФ от войны против Украины. В прошлом году в Москве также отказались от авиации во время парада. Тогда это объяснили якобы "плохими погодными условиями".

При этом в Москве решили отказаться от проведения парада на 1 мая из-за якобы "повышенного уровня террористической опасности".

Также мы писали, что возле стадиона "Лужники" в Москве была установлена система противовоздушной обороны, также ранее установки "Панцирь-С1" были замечены в центре Москвы. Их установили на крышах административных зданий. Также ПВО заметили возле резиденции Путина в Ново-Огарево под Москвой.