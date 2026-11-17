"По-перше, зараз у них 1 100 людей, тоді як має бути 4 тисячі, або хоча б 2,5 тисячі, тобто катастрофічно не вистачає кадрів. По-друге, у них відкриті територіальні відділення лише у 10 регіонах, замість всіх. Їм не дають бюджет, щоб вони були присутні у всіх регіонах", - пояснив експерт.

Середній рівень заробітних плат працівників БЕБ є нижчим у півтора рази, ніж у подібних органах – НАБУ і САП. "Їх найкращих працівників забирає НАБУ", - говорить Гетман.

Також працівникам більшості інших правоохоронних органів відшкодовують ПДФО (18%), яке вони сплачують з їх заробітної плати. "Лише працівникам БЕБу не повертається ПДФО", - додає експерт.

Тобто, держава не фінансує БЕБ на належному рівні і при цьому вимагає результатів розслідувань.

Ще одна проблема цього органу – це повільна переатестація, яку мають пройти всі працівники, але комісія, які її проводить складається лише із 12 людей. “З тисячі людей, переатестацію прошли лише 200 людей і 800 – ще не пройшли”, - пояснив співрозмовник.