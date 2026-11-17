"Во-первых, сейчас у них 1 100 человек, тогда как должно быть 4 тысячи или хотя бы 2,5 тысячи, то есть катастрофически не хватает кадров. Во-вторых, у них открыты территориальные отделения только в 10 регионах, вместо всех. Им не дают бюджет, чтобы они присутствовали во всех регионах", - пояснил эксперт.

Средний уровень заработных плат работников БЭБ ниже в полтора раза, чем в подобных органах – НАБУ и САП. "Их лучших работников забирает НАБУ", – говорит Гетман.

Также работникам большинства других правоохранительных органов возмещают НДФЛ (18%), которое они платят по их заработной плате. "Только работникам БЭБа не возвращается НДФЛ", - добавляет эксперт.

То есть государство не финансирует БЭБ на должном уровне и при этом требует результатов расследований.

Еще одна проблема этого органа – это медленная переаттестация, которую должны пройти все работники, но комиссия, которую проводит, состоит только из 12 человек. "Из тысячи человек, переаттестацию прошли только 200 человек и 800 - еще не прошли", - пояснил собеседник.