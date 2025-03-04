Бракує дронів та живої сили. Окупанти виснажуються на Покровському напрямку, - ЗСУ

Російські війська продовжують спроби просунутися на Покровському напрямку, куди спрямовані їхні основні зусилля. Однак окупанти виснажуються, їм бракує дронів та живої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

За словами Трегубова, ворог продовжує тиснути на фронті. Як і раніше, основним напрямком залишається Покровський, потім іде Новопавлівський, і актуальними залишаються спроби ДРГ просунутися на Куп'янському напрямку.

"Основні зусилля все ж таки спрямовані на Покровськ. Стратегічна задача росіян, в принципі, зрозуміла. На півдні це обійти Покровськ із заходу, на сході - це вибудувати такі великі "кліщі" довкола Костянтинівки. Але обидві задачі - далекі від виконання. Адже на тому ж Покровському напрямку, який є для росіян основний, ми бачимо, що росіяни виснажуються. І вони цього не приховують", - розповів речник.

За його словами, в росіян бракує дронів та іншої техніки.

"Попри те, що в росіян поширена пропаганда, окремі персонажі не можуть приховати все. Вони постійно згадують, мовляв, так, не вистачає дронів, так, не вистачає особового складу та кадрів", - додав Трегубов.