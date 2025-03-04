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Не хватает дронов и живой силы. Оккупанты истощаются на Покровском направлении, - ВСУ

Вторник 04 марта 2025 21:43
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Не хватает дронов и живой силы. Оккупанты истощаются на Покровском направлении, - ВСУ Фото: оккупанты истощаются на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска продолжают попытки продвинуться на Покровском направлении, куда направлены их основные усилия. Однако оккупанты истощаются, им не хватает дронов и живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

По словам Трегубова, враг продолжает давить на фронте. По-прежнему основным направлением остается Покровское, затем идет Новопавловское, и актуальными остаются попытки ДРГ продвинуться на Купянском направлении.

"Основные усилия все же направлены на Покровск. Стратегическая задача россиян, в принципе, понятна. На юге это обойти Покровск с запада, на востоке - это выстроить такие большие "клещи" вокруг Константиновки. Но обе задачи - далеки от выполнения. Ведь на том же Покровском направлении, которое является для россиян основным, мы видим, что россияне истощаются. И они этого не скрывают", - рассказал спикер.

По его словам, у россиян не хватает дронов и другой техники.

"Несмотря на то, что у россиян распространена пропаганда, отдельные персонажи не могут скрыть все. Они постоянно вспоминают, мол, да, не хватает дронов, да, не хватает личного состава и кадров", - добавил Трегубов.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, последние месяцы оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.

Как рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, россияне пытаются обойти Покровск с юга. Тактика врага заключается в том, чтобы отрезать украинских военных от снабжения.

Также россияне продолжают осуществлять попытки подойти к трассе на Днепр.

В то же время в последнее время темпы продвижения российских оккупантов на Покровском направлении снизились. Одной из причин является эффективная оборонительная деятельность украинских войск на этом участке фронта.

По словам соучредителя и аналитика платформы Deep State Романа Погорелого, ситуация в районе Покровска в последнее время изменилась к лучшему. Ее удалось стабилизировать, а украинские военные улучшают свои позиции.

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