Не хватает дронов и живой силы. Оккупанты истощаются на Покровском направлении, - ВСУ
Российские войска продолжают попытки продвинуться на Покровском направлении, куда направлены их основные усилия. Однако оккупанты истощаются, им не хватает дронов и живой силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
По словам Трегубова, враг продолжает давить на фронте. По-прежнему основным направлением остается Покровское, затем идет Новопавловское, и актуальными остаются попытки ДРГ продвинуться на Купянском направлении.
"Основные усилия все же направлены на Покровск. Стратегическая задача россиян, в принципе, понятна. На юге это обойти Покровск с запада, на востоке - это выстроить такие большие "клещи" вокруг Константиновки. Но обе задачи - далеки от выполнения. Ведь на том же Покровском направлении, которое является для россиян основным, мы видим, что россияне истощаются. И они этого не скрывают", - рассказал спикер.
По его словам, у россиян не хватает дронов и другой техники.
"Несмотря на то, что у россиян распространена пропаганда, отдельные персонажи не могут скрыть все. Они постоянно вспоминают, мол, да, не хватает дронов, да, не хватает личного состава и кадров", - добавил Трегубов.
Ситуация на Покровском направлении
Напомним, последние месяцы оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.
Как рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, россияне пытаются обойти Покровск с юга. Тактика врага заключается в том, чтобы отрезать украинских военных от снабжения.
Также россияне продолжают осуществлять попытки подойти к трассе на Днепр.
В то же время в последнее время темпы продвижения российских оккупантов на Покровском направлении снизились. Одной из причин является эффективная оборонительная деятельность украинских войск на этом участке фронта.
По словам соучредителя и аналитика платформы Deep State Романа Погорелого, ситуация в районе Покровска в последнее время изменилась к лучшему. Ее удалось стабилизировать, а украинские военные улучшают свои позиции.
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